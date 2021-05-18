涉瞞搞派對致變種病毒擴散　印度男終獲保釋

首宗流入社區變種病毒的30歲印度男子及其同住菲律賓女友人疑「唧牙膏」式披露行蹤，導致病毒在港擴散，警方在錄取口供後拘捕2人，控告他們違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》第3(4)條 「提供虛假或具誤導性的資料」及第3(2)條「沒有遵守要求提供所需資料」罪。早前被下令還押的印度男被告，今天（18日）在九龍城裁判法院申請保釋。結果裁判官在聽取陳詞後，終批准他以3萬港元現金、另加人事擔保1萬港元擔保外出至5月31日，即案件下次提訊日子。期間他須交出旅遊證件、居住在報稱地址、不得離港及每周到警署報到3次。

30歲印度裔男被告Syed Mohamed Rizvi今天在庭上表現緊張，不時合掌祈求。他被控於2021年4月16日，在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即於2021年4月10日至翌日期間，只到訪尖沙咀和佐敦，並無參與任何聚會。據庭上透露，男被告持有香港身份證，在杜拜當工程師。他與女被告是伴侶關係，於今年3月返港與她相聚。

同案女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲）則被控於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上疾病的危險的人，即2019冠狀病毒病。她於上周五（15日）出庭應訊，獲准以2000港元保釋。