港教區主教工作任重道遠　周守仁稱原本不是很願意擔任

教宗方濟各任命周守仁神父為下任香港教區主教，周守仁今早(18日)會見傳媒時表示，對能夠出任該職感到榮幸，又稱自己「原本不是很願意」擔任，但基於對教宗的服從而接受，並強調教宗沒有施壓，任命亦是由內地與梵蒂岡協商，他不知道自己是否受到中央任命。

周續指，主教工作任重道遠，希望能多了解社會上被忽略的問題，例如家暴、失業等，惟他指單憑天主教之力不能解決，需要有其他團體及政府支持。他又提出要多陪伴及聆聽年輕人，亦要有同理心。

被問到今年會否參與六四集會，周表示要視乎是次六四集會是否合法，又強調不會鼓勵大家做違法的行為。至於《港區國安法》實施後政治及社會情況有變，周認為團結社會的其中一個方法是增加對話，相信對話有助建立信任。周又形容在一個大演講廳的對話猶如「做騷」，認為小組傾談才有用，同時要互相聆聽，而不是各自說話。

周又提出要多陪伴及聆聽年輕人，亦要有同理心，他過往一直從事教育工作，對教區不算很認識，未來要依靠其他樞機及整個教區幫忙。

談及內地出現拆十字架事件，他表示不知道清拆的背後原因，因中梵並未建交，只可以向梵蒂崗反映關注，但表示不傾向使用「打壓」等字眼形容有關情況。