病人組織倡由獨立專家評核疫苗索償　打針後未能上班者亦可申索

市民接種新冠疫苗後出現不良反應屢見不鮮，部分更可能影響其日常工作。病人政策連線主席林志釉指，政府應考慮在疫苗嚴重異常事件的保障基金中，賠償予受疫苗影響而未能如常工作的人士，並按受影響的時間長短，調整賠償比例。他又建議設立獨立專家評核索償，並非由政府專家顧問判斷，以免利益衝突。

林志釉今早（18日）在一個電台節目指，申請疫苗嚴重異常事件保障基金的其中一個門檻，需要由政府專家顧問判斷個案是否與接種疫苗有關，惟每當有事故發生，專家都會第一時間「撲出來」指事件與疫苗無關，故他認為要通過門檻並不容易。林質疑，相關專家雖有專業水平，但未必能夠快速定奪，建議應由獨立專家評核索償。

林續稱，保障基金的賠償金額會因應申索人的年齡及事件嚴重程度劃分，足以涵蓋可預見的疫苗副作用及影響，但相關安排屬於恩恤計劃，難以提供絕對賠償，如申索人認為賠償不足，仍可向有關機構或政府部門索償。