內地非洲豬瘟疫情緩和　供港活豬大增　豬肉價格下調25%

隨內地非洲豬瘟疫情影響緩和，活豬供應上升，致供港豬肉價格有所下調。根據食物環境衞生署資料顯示，內地進口活豬今年1月起價格持續回落，由1月時平均價為約3,500港元下跌至4月時的2,600港元，下跌25.8%。根據內地全國農產品批發市場一周價格行情監測報告中，豬肉在上周為每公斤28元人民幣(約33.8港元)，較去年同期下跌33.2%，有指是受惠於內地生豬存欄量增長，令價格有下調空間。

過去12個月，內地供港活豬大致維持每日約1,700至1,900隻，現時連同本地約300隻的活豬，本港市場平均每日有2,000隻活豬供應。香港豬肉行總商會理事長許偉堅指出，近日豬肉價格確有下調，他解釋國內市場自非洲豬瘟疫情影響下降後，近數月供應開始回升，出現供過於求，而由於內地活豬佔本港供應量約85%，本港拍賣價與內地供應數量掛鉤，故在過去近來10多天，本港豬肉價錢亦下調了15%，但幅度仍較內地市場低。

許續稱，現時本港受制於屠房「日日清」措施，加上現時只有單位數供應商壟斷市場，買手減少入貨數量，他期望可措施可放寬至48小時內屠宰，讓活豬留過夜，並增加市場供應商。

非洲豬瘟在2018年於內地爆發後波及香港，港府2019年起實施屠房「日日清」措施，所有活豬需在24小時內屠宰，減少豬隻在屠房染疫機會，令豬肉價格持續處於高位。