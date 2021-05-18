政府擬放寬廣東澳門旅客免檢疫來港　旅發局料業界需轉型

新冠肺炎疫情令旅遊業冰封，但隨着多國地方疫苗接種數字上升，旅遊事務專員沈鳳君今(18日)透露，政府正籌備讓符合條件的廣東及澳門旅客，免檢疫來港旅遊。旅遊發展局則稱未考慮如其他國家般辦旅行團讓市民出國接種疫苗，又預料重啟旅遊後，旅客將更偏好深度遊，局方亦會在短期內推出第2輪「賞你遊」、「賞你住」計劃。

旅遊發展局今舉行網上旅業簡報會，沈鳳君在會上表示，受疫情影響，2020年訪港旅客量按年下跌94%，只有約360萬人次；酒店平均入住率為46%，按年減少33個百分點，政府已提供26億港元補貼支援業界。另外，由於疫苗接種情況理想，旅遊業見曙光，政府正籌備讓符合條件的廣東及澳門旅客，免檢疫來港旅遊。

本港疫苗接種率偏低，有指過萬劑疫苗隨時被棄置，對於泰國有旅行社近日興起「海外接種旅行團」，即組團到美、英等地接種疫苗，價格由2萬多至近5萬港元仍有價有市。旅發局主席彭耀佳指，旅發局未有計劃倣效推出「海外接種旅行團」去吸引海外遊客來港接種，因容許未接種疫苗的旅客訪港，隨時會有傳播風險，現階段仍以吸引已接種旅客為主。

彭耀佳又指，疫情下改變了旅客出行方式，衍生本地遊、深度遊、staycation等度假方式，他又指未來即使重啟旅遊，亦會如以往不一樣，相信恢復多國往來後，旅客每次旅遊會在當地逗留更長時間，而更願意了解當地文化，認為香港需要轉型來適應。他又強調要着重大灣區角色，未來要鼓勵旅客在香港及大灣區逗留，為了達致群體免疫來確保香港適合旅遊，必須要加快疫苗接種率。

對於港星旅遊氣泡再次延後，旅發局總幹事程鼎一稱可惜，但認為旅遊氣泡將會是疫情回穩後，往來其他地方的主要方法，亦預計氣泡會經歷開啟與暫停的階段，認為現時香港與新加坡正建立良好的例子讓其他國家參考，認為氣泡或許在未來數周或數月重啟。現時積極在短期內推出第2輪「賞你遊」、「賞你住」計劃，吸引本地消費。