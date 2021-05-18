新加坡港商對旅遊氣泡再延後感無奈 稱當地有患者已打兩劑疫苗

原定下周三（26日）重啟的香港與新加坡「旅遊氣泡」再度延後。新加坡香港商會會長陳文平今日（18日）在電台節目指，對旅遊氣泡再度延期感到無奈，其兒子及不少朋友都想回港，並已購買機票打算回港，但目前均需取消。他表示，自己已訂購9月回港的機票，能否成行要視乎疫情，商界則維持網上會議方式工作。

陳文平指，不少港人在新加坡工作，因疫情已長時間無法回港，有朋友想回港探親，在去年11月兩地公布「旅遊氣泡」時，已訂回港機票，惟香港爆第4波疫情被迫取消，半年後再訂機票回港又觸礁，對此感到很無奈。

陳指，其兒子因工作關係想回港，已訂6月由新加坡回港的機票，預料行程肯定要取消。他說，有不少朋友原定已購買下周回港機票探親，目前需要取消機票。

他又說，新加坡連續兩日出現雙位數確診，源頭不明個案及新感染群組亦有所增加，而今次感染最多的群組出現在機場及醫院，確診者均已接種兩劑新冠疫苗，令民眾感到緊張，未接種疫苗的市民亦感到擔憂。

陳續稱，新加坡政府上周日（16日）已收緊防疫措施，包括食肆不准堂食、2人禁聚令等，措施延至6月13日，期望可進一步控制疫情。他表示，當地疫苗充足，目前超過20%市民完成接種兩劑疫苗，相信當局希望加快接種速度。