屯門警區冚10夜場拘137人　揭黑幫豪裝工廈單位變夜總會

有黑幫趁疫情期間酒吧、夜場等持牌娛樂場所暫時關閉，在工業大廈內經營非法娛樂場所，更提供毒品予青少年吸食，藉此招攬他們加入黑幫。屯門警區自今年年初起展開代號「凌厲」行動，搗破10個非法場所，以涉嫌販毒、藏毒及經營無牌酒吧等拘捕137人，包括10名處所負責人。警方指，首次在區內發現有無牌處所斥資逾600萬裝修成豪華夜總會，面積達8,000呎，日間會偽裝成一般商店所掩飾，相信背後有黑幫組織營運。

屯門警區刑事總督察武少禧表示，經過警方情報分析及深入調查，成功鎖定10間位於屯門區內工業大廈的非法處所，當中包括有毒品供應的大型夜總會、大麻水煙場、無牌酒吧、的士高、派對房間、賭博場所，甚至毒窟。

警方發現有黑幫於今年4月租用一個工廠大廈全層共8,000呎的單位，並豪花600萬港元改裝成一個豪華大型夜總會，提供毒品予客人。該夜總會有大型接待處、有9個獨立房間（每間面積約500至2,000呎）、員工休息室，此等規模的夜場屬近年少見。警方又指，有無牌酒吧負責人以免費酒水和毒品，吸引未成年少女或女大學生駐場，以吸引更多男顧客光顧。

警方共拘捕的137人（15至73歲），分別涉嫌販毒、藏毒、經營賭博場所、在非法賭場賭博、經營無牌酒吧、在沒有領有酒牌的地方飲酒、以及違反預防及控制疾病條例。另警方共發出127張違反限聚令告票。屯門警區行動主任總督察黃棟濱表示，有19名被捕人士為青少年，當中12名女性，暫時未發現有任何涉及性交易及性行為，而部分人屬於「陪飲陪食」。

行動中，警方檢獲共123.9克懷疑可卡因及K仔、94克大麻精及大麻花、7粒搖頭丸，另發現俗稱「Happy粉」的興奮劑，並以獨立包裝濕紙巾掩飾及收藏，另檢走賭具、小量毒品及啤酒等。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司林慶璋表示，今次行動希望達致三大目標，包括打擊區內工業大廈的非法處所及活動、打擊黑幫非法活動及收入來源、避免青少年參與非法活動。