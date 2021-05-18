勞工處巡54個新工程地盤　提37項檢控　發314張改善通知書

為遏止不安全作業及打擊非法勞工，勞工處上月23日起展開為期4周的特別執法行動，巡查啟德發展區及九龍灣一帶的新工程建築地盤。勞工處表示，首3周共巡查了54個地盤，並發出了314張「敦促改善通知書」，以及提出37項檢控。根據《工廠及工業經營條例》，僱主須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統，違例者最高可被判罰款50萬港元及監禁6個月。

勞工處指，在第3周的行動中，處方巡查了17個新工程建築地盤，並發出97張「敦促改善通知書」，以及提出15項檢控。主要涉及在樓邊無加設護欄及工人無使用安全工作台、在吊運作業中沒有充分地穩固其負荷物，以及工人無佩戴適當安全帽及護眼用具等。處方又留意到有承建商就挖掘工程，無妥善維修及不安全操作挖土機，或會引致挖土機翻倒的嚴重意外事故。

至於打擊非法勞工方面，該處在啟德發展區新工程建築地盤，共查核84名僱員身份證明文件，並查證14個承建商有否遵行投購僱員補償保險的規定。該處提醒僱主，須確保求職者合法受僱，以及投購僱員補償保險。

根據《入境條例》，僱主須採取一切切實可行步驟，以確保求職者合法受僱，違例者可被判罰款35萬港元及監禁3年。而根據《僱員補償條例》，僱主須投購僱員補償保險，以承擔僱主在法律（包括普通法）之下的補償責任，否則不得僱用僱員從事任何工作，違例者最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。