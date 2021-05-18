夜場偽裝成時裝店掩人耳目　裝隔音棉派人巡視避追查

警方在屯門區內的工廈搗破多個非法娛樂場所，該些處所為避免被執法人員發現，大多「掛羊頭賣狗肉」，單位外標示為心靈治療中心或時裝店等正常店舖，惟入夜後，單位即變身為非法夜場，荼毒心靈。警方表示，由於屯門區內有約80幢工廈，租金便宜，面積數千呎單位僅10萬港元月租，加上地點隱秘，故成為黑幫目標。

屯門警區刑事總督察武少禧稱，在區內工廈搗破的10個非法處所，日間看似平平無奇，偽裝成時裝店，或在門外標示為心靈治療中心、紅酒貿易公司或私人會所等，但晚上即變身為酒吧。

除此之外，不法分子會用「蠱惑」招數掩飾非法場所，例如會安裝一把特製的鎖頭在單位鐵閘外，試圖令警方以為單位已經上鎖，但鎖頭根本並非鎖鐵閘。其中一間無牌酒吧更設有隱藏閣樓，警員發現有6名酒客匿藏於閣樓，並用棉被遮蓋身體，逃避警方視線。

武續指，不法分子的警戒心非常高，故增加警方的調查難度。他舉例，這類非法處所不會招呼陌生客人，顧客需經由熟客介紹，並要講暗號才可進入，另為避免單位有聲浪惹人懷疑，室內會安裝專業的隔音棉、多重木門、鐵門及捲閘。他們又會安裝大量閉路電視和派人巡視，若懷疑有警察進入大廈，就會鎖上所有單位大門，並且關掉音樂，試圖不被警方發現。