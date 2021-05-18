青少年沉迷遊戲盜用父母信用卡課金　議員籲設網絡實名制監管

學生疫情期間在家利用電子產品上網課，手機網絡遊戲亦順勢大熱，青少年手遊成癮問題愈趨嚴重。民建聯家庭事務委員會今日(18日)公布學生在疫情期間沉迷調查結果，87%受訪者子女有玩手遊的有96.8習慣，更%人指子女因疫情停課期間多了時間玩手遊，其中更有23.6%每天花5小時或以上玩手遊。而「課金」問題亦值得關注，委員會表示接獲家長求助有子女甚至用父母的信用卡課金達1萬港元之多，期望政府應盡快立法規管手遊營辦商及未成年人沉迷網絡遊戲的亂象。

調查於今年3至4月期間，總共訪問了812名家長。結果顯示，有96.8%家長指疫情停課期間子女多了時間玩手遊，更有76.1%人表示子女因玩手遊而較平常晚睡覺，當中凌晨過後才睡覺佔24.7%，甚至有子女為玩手遊而天光才睡覺，反映沉迷手遊問題愈趨嚴重，而有58.8%受訪家長認為盡快復課才可解決子女網癮問題。

至於「課金」問題，有20.1%人表示子女曾透過手遊課金買虛擬商品，而花費500至1000港元課金的人亦佔11.3%。民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏稱，早前曾接獲家長求助，有子女用父母的信用卡上網課金達1萬港元之多，因手遊營辦商會利用廣告向玩家推銷，令小朋友「不知不覺花多了錢」，她建議政府應著力研究此類情況，以便立法禁止。

議員鄭泳舜則表示，除家長教育外亦需要政府立法等多方面配合，建議政府可參考中國、韓國及日本等地的做法，如網絡遊戲實名制、規管未成年人玩網遊時間等，同時可與手遊營運商談討，為未成年人設立課金規範。