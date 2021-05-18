梁凌杰墮樓研訊　急症室醫生指梁抵院前已死

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場外牆工程鐵架墮下身亡，死因研訊今天（18日）續訊。救護隊目許俊文供稱，在金鐘道首度接觸傷者時，傷者已無呼吸脈搏，及後送往最近的律敦治醫院。急症室醫生余珮鳴同意病人傷勢可能由高處墮下造成，而病人應該送達醫院前已死亡。研訊今午續。

救護隊目許俊文供稱，當日他在摩利臣山救護站當值，接報後於8時43分隨救護車到太古廣場4樓平台外候命，及至9時15分收到消息指傷者墮樓，救護車遂駛往金鐘道。許指當時消防同事正在施救，他們接手後，為傷者固定脊椎及送院，由於傷者昏迷及無呼吸脈搏，他們在救護車上向傷者提供純氧及作心臟復甦，後於9時34分抵達律敦治醫院。

急症室醫生余珮鳴供稱，病人的鼻孔和口咽有血、前額泛紅、右胸壁皮下氣腫、右腹有瘀傷、右上肢變形、瞳孔固定及散大，病人當時心臟停頓，於9時34證實死亡。

談判組總督察賈錦琳供稱，當日下午他與警司林景昇到場游說事主，林擔任談判員游說事主，而他則負責聯絡消防及現場其他警方同事，他約於8時50分獲林告知，事主有正面回應，可能願意返回安全位置，惟事主其後爬出工程平台。賈指想不到事主突然爬出平台的原因。

助理消防區長黎健文供稱，他當日到負責消防指揮，過程中有與警方聯絡，互相了解工作進度，而由於事主當時手持利器，根據消防內部指引，應交由警方主導。黎又指消防救援主要倚賴游說，以及當事主體力透支和有時即墮樓風險，透過高空救援設備作搶救。黎在警方代表提問下，同意當日警方和消防沒有阻礙到對方工作。黎在消防代表提問時，亦指出消防員並無受訓練應對持械事主。