試圖撲倒看犯警長　青年認暴動襲警囚28個月

前年12月22日有團體發起在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其後集會演變成警民衝突，期間3名青年被指於現場襲警及企圖助被制服者離開而被捕，事後被控暴動等罪。其中一人今天（18日）於區域法院承認暴動及襲警罪，被判囚28個月。

認罪被告梁嘉偉（無業，22歲），承認於2019年12月22日，在愛丁堡廣場5號大會堂低座外，連同其他身份不詳的人參與暴動，及襲擊警長58747。同案另外兩名被告陸家裕（21歲、學生）及蕭子峰（21歲，學生）則否認控罪，已排期至明年2月24日審訊。辯方今天替梁求情時指他事後已感後悔，於案發後已主動尋求協助，曾18次參與守法意識的面談，重犯機會低，且本案規模有別於一般有人投擲汽油彈等的暴動案件。辯方並替被告呈上其家人撰寫的求情信，均表示他為人善良，日後會給予支持及監管。

案情指當日下午，「學生歷量」在中環愛丁堡廣場舉行集會，並獲警方不反對通知書。惟集會至下午5時後，一名蒙面黑衣示威者把大會堂外的五星旗扯下來，警方於是上前察看並檢獲五星旗，但該人已逃去。警方打算離開時，遭數十名示威者包圍，一名示威者從後推警員而一度被制服，但其後逃脫。示威者又不斷向警方拋擲水樽等物件。期間一名男子因踢警員而被制服後，另一男子則拉扯被制服男子的背包，試圖助對方逃走，結果自己都被警方制服。此時被告梁嘉偉就跳去看守拉背包男子的警長身旁，推警長試圖把警長撲倒在地，以協助他人逃走，但被制服及拘捕，過程被媒體片段拍下。而被推警長於事件中致右腕疼痛，左膝擦傷。

法官李俊文判刑時，指暴動為嚴重罪行，被告更在當中襲警，目的為協助示威者逃走，是案中加刑因素。但他接納本案為突然發生，且規模較少，而事發在周日的中環，對公眾及交通構成的滋擾甚少，且被告並非主導角色，只一時衝犯事，事後亦主動尋求協助等，將被告判囚28個月。