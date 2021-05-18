被控帶萬用刀圖毀財產　18歲男學生受審

男學生去年5月24日因形迹可疑，於金鐘添馬公園被由海關擔任的特務警察截查，結果被搜出一把萬用刀。他否認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件今（18日）在東區法院開審，海關督察兼特務警察作供指被告表現「驚驚哋」，故將他截停拘捕。裁判官王證瑜將案押後至6月16日裁決，期間被告准以原有條件保釋。

海關高級關員李永亮（譯音）作供指，案發時他兼任特務警察，與另一名同為特務警察的高級關員身穿制服行經添馬公園，見到本案被告黃敬如（18歲、學生）及另一男子平排坐在長櫈上。他認為被告左望右望，神情古怪。他與同袍走近被告時，被告更轉身離開，他便叫被告「唔好行住」，把被告截停搜查。最終李的同袍在被告的斜孭袋發現一把刀刃長約7厘米的萬用刀。李同意公園當時氣氛平靜，沒有示威活動，也無被圍封；被告也沒有叫口號、展示標語，亦沒有拿出萬用刀，被截停搜查時亦十分配合。

本案原有2名被告，16歲男學生徐浩軒早前已承認藏有迷你螺絲批，還押至6月4日判刑。控方今天原打算傳召拘捕徐的警員作供，向法庭提供環境證供，惟王官認為現時控罪並非控告兩名被告共同行事，法庭需要獨立考慮針對每名被告的證供。最終控方決定不傳召該名警員作供。