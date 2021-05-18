警搗村屋毒品倉拘1男　檢約2800萬元可卡因

警方毒品調查科早前根據線報展開深入調查，於昨日（17日）下午12時20分，在上水坑頭村一間村屋外，截查一名正在離開村屋男子。警方在男子的背囊內搜出約一磚約重1公斤的可卡因。該名姓蕭(27歲)本地男子涉嫌販毒被捕。探員帶同該名男子到一間空置村屋搜查，起出17磚懷疑可卡因。行動中，檢獲毒品共重約19.4公斤，市值約2,780萬港元。據了解，毒品沒有特別包裝，販毒將飲品包裝圖案放於毒品上，只是以資識別用途。

毒品調查科譚瑋諾高級督察表示，涉案男無業及無黑幫背景。初步相信有人於4月中旬租用村屋，至近日用作毒品儲存倉。據了解，涉案男子負責在上址儲存及運送毒品。

警方相信行動成功阻截一批毒品流入本地市場。該名男子被落案起訴兩項販毒罪，將於後日(20日)於粉嶺裁判法院提堂。

警方提醒村屋業主，放租前查詢租客的租務用途，如單位傳出異味，或存放可疑物品時，可報警求助，以免單位被用作不合法用途。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。