前空少海外訂真槍來港　認無牌藏械還押候判

曾任職機艙服務員的軍事迷，於2019年因無牌藏槍被捕。警方在其在青衣及旺角的2個單位內，搜出4支真槍及逾百粒子彈殼。他向警方聲稱，涉案真槍是託友人在美國代購，經拆件郵寄到香港後，他再透露互聯網自學組裝。他又稱藏槍只是興趣才藏槍，涉案槍械從未使用過，亦無意圖傷害他人。他今天（18日）在高等法院承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，法官下令將案押後至9月23日判刑。期間他須還押候判。

據今日聆訊披露，本案33歲被告林靖峰曾任職機艙服務員，但自2016年起無業，過往無刑事紀錄。他被控於2019年1月4日在青衣聖保祿村，沒有持有相關槍械管有權牌照下，管有3支長槍、1支手槍及多件槍械組件，以及一袋共101粒子彈殼。他另被控於同日在旺角塘尾道龍駒企業大廈一單位內，管有1支電槍及1件槍械組件。

案情指警方接獲線報，於2019年1月4日在街頭截停被告，以涉嫌無牌藏槍罪名拘捕他。被告起初只承認藏有電槍及手銬，後來才承認在青衣及旺角均設有倉庫，收藏真槍及電槍，並表示自己是軍事迷。警方在被告的帶領下，先到他位於青衣聖保祿村的倉庫搜查，在單位內搜出兩支機關槍、一支步槍、一支Glock26手槍、101粒子彈殼，以及一些槍械組件，被告稱該單位是由他的繼父持有，惟繼父以為他收藏的只是氣槍。及後，警方再到涉案旺角工廈的單位搜查，搜出載有氣槍及槍械組件的郵包。

被告其後警方表示，他透過野戰發燒友的WhatsApp群組及朋友介紹下，認識另外幾名軍事迷，曾與他們見面及透過Telegram聯絡。他曾向其中一人透露，自己託人在美國購買了一支MK12步槍，經拆件後郵寄到香港。他知道進口真槍到港不合法，是為興趣和賺錢所以這樣做。而子彈殼就是他在夏威夷合法試槍時留下，他將之收藏留念。電槍則是他在外國網站購得。被告強調他愛藏槍，但從沒使用過它們，亦無意圖傷人。被告承認他曾用信用卡購買槍械組件40至60次，並曾出售夜視鏡等非法配件，獲得8萬至9萬港元。