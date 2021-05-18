警方入境處聯合破偷渡及賣淫集團　拘106人包括35內地妓女

受疫情影響本港收緊旅客入境限制，有人為避過檢疫，以非法途徑進入香港從事性工作謀利。警方循線調查後，成功偵破一個偷運人蛇集團及與其有連繫的本地賣淫集團，拘捕35名內地妓女及71名犯罪集團成員，檢取近130萬港元現金，及凍結650萬港元犯罪得益。警方亦搗破一個色情宣傳網站，揭發它於2013年一度停運，惟死灰復燃，仍由已入獄的集團主腦繼續操控。

有組織罪案及三合會調查科警司陳昕表示，本地賣淫集團透過不法分子為中間人，在內地招募性工作者，再透過人蛇集團安排她們以水路偷渡來香港，人蛇於廣東省東莞、珠海、江門等沿岸城市，登上由集團成員駕駛的快艇至香港水域，並於東涌及屯門一帶上岸。其後人蛇集團成員會安排車輛接送他們，送往全港各區，交給本地的賣淫集團。人蛇集團會向每位人蛇收取人民幤約1萬至1.5萬作偷渡費。

另外，本港的賣淫集團會照顧人蛇的起居飲食，包括安排他們匿藏於各區的酒店房間及私人住宅單位等，賣淫集團同時代為購買日用品，以減少她們外出被警方截查的機會。同時賣淫集團會透過通訊軟件，發布賣淫的廣告訊息招攬客人。當人蛇於香港逗留一段時間，賺取一定金錢後，偷運人蛇集團會安排她們以偷渡方式返回內地，並再次收取偷渡費。據了解，人蛇會於香港逗留3至6個月。據指，以警方調查所見，該集團已運作數月，以每個月安排90人來港，相信人蛇集團已賺取近800萬港元收益。

警方經過深入調查後，有組織罪案及三合會調查科、聯同水警、入境處、廣東省公安廳出入境管理局及廣東海警局，於本月8日展開名為「駕雲行動」的拘捕行動，至翌日凌晨時分，警方於東涌深水角一帶岸邊，發現有人從一艘快艇下船，並登上接應車輛離開。與此同時，有另一批人登上同一艘快艇離開。人員隨即展開行動，於東涌一帶附近截停5輛私家車，發現其中3輛私家車載有非法入境者，另外2輛私家車作把風之用。

行動中，警方於現場一帶拘捕6名接載人蛇的本地男子，罪名為「安排未授權進境者前來香港」。 警方同時突擊搜查新界數個單位，拘捕其餘2名集團主腦及1名女非法入境者。而內地執法單位則拘捕3名涉嫌組織偷渡人士，亦截獲9名從香港偷渡回內地的人蛇，包括8女1男。

另外，為打擊與該人蛇集團有關的3個本地賣淫集團，三合會調查科探員於上周三(12日)進行放蛇行動。行動中，警方搗破4個賣淫場所，當中3個為住宅單位，拘捕3男1女，他們為賣淫集團主腦及成員，以及7名從事賣淫的非法入境者被捕。他們分別涉嫌干犯「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留下」被捕。

行動中，警方亦檢取到大量與性工作有關的物品，包括潤滑劑、漱口水、避孕套等，同時檢獲超過19萬港元現金，並凍結了超過港幣400萬港元的犯罪得益。而警方調查相信，3個本地賣淫集團每個月收益約150萬港元。

入境事務處專責調查組容嘉蔚總入境事務主任表示，入境處於行動中拘捕11名內地人蛇，包括6男5女(27歲至44歲)，被捕人士被暫控「在未得入境事務主任或入境事務助理員准許下入境香港」，正等候律政司意見，各人現正還押懲教署，並接受隔離檢疫，案件押後至5月26日在沙田裁判法院提訊。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，警方為進一步打擊本港的賣淫活動，上周四(13日)至本周日(16日)，在全港展開大規模的掃黃行動，出動超過600人次，搜查私人住宅單位和酒店房間共558次，並拘捕了63人，包括4男59女(19至61歲)，當中包括35名為本地人士，另有6名持雙程證以及22名非法入境的性工作者。警方稱，一連串的行動中共拘捕了35名非法入境的性工作者，該批非法入境者全部均無接受新冠肺炎的強制檢疫或檢測，提高了傳播病毒的風險，為香港防疫工作帶來重大隱患。