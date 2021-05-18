公大校長林群聲就職　冀發展成研究型大學

香港公開大學新任校長林群聲已於上月1日履新，該校今（18日）為第6任校長舉辦就職典禮。林群聲在致詞時表示，期望帶領公大進一步提升教研能力，亦鼓勵學生放眼世界，尤以國際視野為重，培育他們的創新及科技能力，他亦透露未來要將公大發展成為一所研究型大學。公大將在9月正式改名為香港都會大學，他坦言引起採用新校名和校徽或會引起爭議，不過將賦予新校名和校徽真正意義。

林在致詞時提到，他期望帶領公大進一步提升教研能力，為學生提供優質的高等教育，讓教職員和學生進行互動。他會確保大學秉持以學生為本，又會積極應用先進科技，伸延至實地學習活動，提升教學效能。根據大學策略發展計劃的方針，會致力鼓勵學生放眼世界，尤以國際視野為重，培育他們的創新及科技能力。

林指，科研是他矢志追求的目標，深信學術研究是提升大學質素的重要一環，公大在某些學術範疇的研究能力較強，但在可見的將來要發展成為一所研究型大學，還需克服種種限制，而未來會集中進行具影響力的研究，為香港以至整個區域帶來實質裨益。

林又提到自己的成長故事，他在柴灣徙置區長大，就讀柴灣官立小學。當年的教學語言是中文，卻遇上一位要求學生上課只講英語的英文教師，而該名教師為他「打好基礎」，有助他升中適應。中學時的數學老師，將艱深的數學變得有趣，第一次數學測驗中取得最高分，令他信心大增，並由數學到愛上科學。大學時受研究導師影響，激發起他對學術研究的興趣，決定踏上學術研究之路。

林於1980年代初期從香港大學取得學士和碩士學位，及後於倫敦大學國王學院從事博士後研究，並於1988年回港加入香港城市理工學院擔任講師亦曾在香港中文大學和澳洲維多利亞科技大學工作。

林再在1994年返港，加入城大化學系至今26年，獲委任為胡梁子慧教授（理學）及化學系講座教授。他是環境化學、生態毒理學及環境風險評估專家，在國際學術期刊發表超過400篇研究論文。他在城大擔任特別項目總監、化學系講座教授及海洋污染國家重點實驗室主任，亦曾擔任署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）及秘書長等職務。

他於2008年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2014年獲頒授「銀紫荊星章」。