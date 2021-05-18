港大研發AI販毒罪量刑估算程式　便利社工進行輔導

香港大學法律學院研發人工智能「販毒罪量刑估算程式」，首階段的程式從以往的販毒案件判決和結果中學習，再根據《危險藥物條例》關於販運危險藥物罪的量刑，估算出監禁刑期。用家只需簡單回答4條問題，例如毒品種類和重量，便可得出監禁刑期及相關的法院案例。有社福界人士指程式簡單方便，有利社工進行輔導及教育工作。

用家首先須回答毒品種類及重量、認罪與否，再按需要點選減刑及加刑因素，選項亦有短文解釋，方便用家理解。例如案件如涉及400克可卡因，可得出量刑起點為15年，如跨境販毒則加刑9個月，早期認罪減刑63個月，由於囚犯如有良好表現可獲減刑，系統計算實際刑期為7年。程式會提供「類似案例」，讓用家參考相同案例。

港大計算機科學系教授高志明指，電腦專家會「教導」電腦閱讀及理解法官判辭，透過「機器註釋」掌握重點判辭重點，目前數據庫有已分析逾3,000個關於販毒罪的判辭。他指，目前最新案例為2019年，將來會增加基礎數據。

港大法律與科技研究中心專職研究員張文傑指，程式設有手機版及網頁版，包括中英文版本，有關案例是來自區域法院、原訟庭及上訴庭，準確度達91%。港大法律學院教授張善喻指，目前分析的案例不包括中文判案，正研究加設人身傷亡的部分，如有資金會希望再發展第2及第3階段。

香港青年協會副總幹事陳文浩表示，前線社工曾試用該程式，認為好處是簡單易用，可讓被捕人或其家人及早作出準備，亦起到教育作用。港大法律學院首席講師張達明強調，有關估算只供參考，並非取代律師法律意見。