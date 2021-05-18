調查顯示港法治評分跌幅最大　學者轟鄭若驊不稱職應下台

有機構早前成功訪問逾千名市民，發現全部5項「核心社會指標」最新評分均錄得下跌，反映受訪市民不滿本港現時社會狀況。其中，「法治指標」跌幅最大，較上次調查大跌0.39分，顯示市民普遍不滿本港目前法治情況。有學者分析，律政司和司法機構均要對此負上責任，直言律政司檢控速度慢，加上「甩轆」不斷，而司法機構拒絕進行司法改革，違法者未必需要就違法行為負責，引致市民對本港法治欠缺信心。

香港民意研究所在上月3日至7日期間，成功透過電話隨機訪問1,013名18歲或以上香港居民。結果顯示，受訪市民對全部5項「核心社會指標」的評分均錄得下跌，其中「法治指標」的跌幅最大，由上次調查的4.4分下跌至4.01分，即大跌0.39分；「安定指標」及「繁榮指標」同樣錄得顯著下跌，分別較上次調查大跌0.35分和0.33分。至於「自由指標」和「民主指標」的跌幅相比較輕微，僅下跌0.2分和0.12分。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，律政司和司法機構均要對本港法治評分下跌負責。他指2019年本港爆發反對修訂《逃犯條例》以來，本港守法、法治意識薄弱，而律政司檢控速度慢，令許多違法的市民仍未被追究責任，進一步削弱市民的守法觀念。另一方面，近年不少法庭就反條件案件所作裁決，均被社會質疑判刑過輕，但司法機構一直拒絕設立量刑委員會，反映法官並不願意改革自身問題，令法治更難被彰顯。

不過，陳認為律政司要負的責任更大，直言不少檢控官本身帶有政治立場，令外界對律政司的檢控決定有所質疑；加上過去曾多次發生「甩轆」事件，因低級錯誤以致被告被放生；加上律政司內部人事關係混亂，早前更爆發「跳船潮」，炮轟律政司自身問題多多。他又指律政司司長鄭若驊上任多年，本港法治水平一再被下跌，坦言即使現屆政府任期僅餘一年多，鄭亦應提早下台，以免本港法治繼續變差。

對於「安定指數」及「繁榮指數」同樣錄得顯著下跌，陳分析，指即使本港現已實施《港區國安法》，但市民仍會憂慮本港可能再次發生類似2019年的社會亂局；加上港府抗疫不力，疫情至今仍未完全控制好，本港與內地恢復通關無期，拖慢本港經濟復甦步伐，故市民對安定、繁榮兩方面均欠缺信心。