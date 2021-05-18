中大學生會前會長非法集結罪成　區倬僖等5人還押候懲

前年10月旺角示威衝突中，中文大學學生會前會長區倬僖等5人被捕，各人否認非法集結及管有攻擊性武器等共13項罪。案件今日（18日）在九龍城法院裁決，5名被告被裁定所有罪名成立。其中一名被告謝煒洛獲親友和師長撰寫多封求情信，包括候任天主教香港教區主教周守仁，裁判官葉啓亮把案件押後至6月2日判刑，期間各被告須還押監房看管。

被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、機電工程署主任胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲）。裁判官指出，多名警員的證供可靠一致，加上有現場片段佐證，均指向5名被告於2019年10月20日在旺角參與非法集結，他們戴口罩以掩藏身份，遇上警員即逃跑。其中片段拍攝次被告把垃圾桶推到路中心；第三被告在旺角徘徊，並在馬路上截停車龍，讓示威者橫越馬路逃走，故裁定各被告的非法集結罪及身處非法集結時使用蒙面物品罪成立。

裁判官續指，首被告衝向警長X，用鐵通擊打X的盾牌，明顯是存心而為。第三被告看見總督察Y制服次被告時，上前拉著Y的肩膊，雖然他辯稱不知道Y是警察，但是Y周圍全是佩戴裝備的警員，故不相信第三被告的說法，裁定他是故意阻撓Y去拘捕他人。法庭裁定2人的襲警及阻差辦公罪成。至於各被告另被指管有噴漆、行山杖及黑膠紙等物品，裁判官指綜合各被告帶備示威裝備到現場的證供，合理推論是各人管有上述物品作破壞或傷人，故裁定他們的管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，以及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪均成立。

辯方求情指，首被告是一名修讀建築系的大學生，冀能學有所用，貢獻社會，候任主教周守仁亦為他寫求情信。據悉，信中有一句「時下年輕人以身犯險，是出於正義感」。次被告曾兩度當選中大學生會會長，而第三被告則是公務員，但事發後已被停職，亦將會失去工作及長俸。辯方冀法庭考慮控罪發生自同一事件，能夠同期判罰。