警員涉偽造調查報告　自辯稱無回電核實招禍

男警於2017年調查一宗銀行櫃員機盜竊案件時，疑訛稱事主不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致案中疑犯在一年後才告落網。他被控3項偽造文件及1項公職人員行為失當罪，他否認所有控罪，案件今（18日）在東區法院續審。被告自辯稱自己只是一時疏忽，並非有心偽造文件，事後已經反省。被告強調自己對工作上心，很想破案，但同時又表示刑偵工作壓力很大，想調回巡邏小隊。暫委裁判官袁焌碩押後案件至本月27日作結案陳詞。

28歲被告歐陽燊，控罪書上的職業報稱公務員，被控3項偽造文件罪，指他分別在2017年4月6日、4月8日及5月17日，在香港製造虛假文書，分別偽造調查報告，並偽冒女偵緝督察余詠雪的簽名。另一項公職人員行為失當罪，則指他在同年4月6至7月20日期間，身為警員，在盜竊案件的調查報告中作虛假陳述，即案件受害人劉家慧已獲得賠償並不會向警方提供口供，導致該案件終結調查。

被告自辯稱在2017年4月6日，有同事代他接聽電話並留下字條，一名女士致電指已經取回銀行退款，並因為要上班，所以不會到警署落口供，而該字條並無寫明案件編號。他隨即以為來電是關於當時他手上唯一一宗櫃員機盜竊案，沒有再回電報案人核實情況。他承認自己有疏忽、敏感度不足，並指「如果有打返去就唔會咁多事」，又怪責「如果銀行早啲俾到CCTV、早啲拉到人，就唔會產生今次事件」。

被告強調自己對工作上心，因案發時他已當警察6年，考取警長升級試合格，想為未來鋪路，有信心自己「百分百拉到」該宗櫃員機盜竊案的賊人，所以很用心工作，例如主動向報案人提供全名、聯絡電話等，又盡快去銀行調查、向法庭申請搜查令，希望「搏到一啲表現」。主控即問被告「你講到自己咁上心」，為何不作進一步查核，被告則答「雖然我好想破案，但我無理由想拉人就質疑結果」。主控亦質疑，賊人即使真的有還款，亦遲了最少一個月，被告憑甚麼覺得這樣不算盜竊，而要終止調查。被告回答「我又唔係做銀行」，並說「我建議（終止調查），唔係話一定嘛⋯⋯若果有錯，上司會提我」。

主控請被告在庭上讀出涉嫌偽造文件的其中一段，內容關於受害人已收到被告通知本案終止調查，被告拒絕並指「英文唔叻，讀唔到」，他又承認自己其實不明白該段英文的內容，只是將以前同事終止調查的文件複製貼上，辯稱自己「仲係學緊，只做左CID工作幾個月」、「過往都係咁用（複製貼上），（上司）無就呢件事質疑我」，又坦承自己只有中五學歷。控方質問被告要為未來鋪路、想考警長，「以你認知沙展（警長）使唔使識英文？」，被告承認的確不用考英文能力。