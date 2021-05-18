議員憂外資撤離　投資推廣署指不少企業願留港

香港美國商會早前訪問325個商業機構會員，結果顯示超過42%會員表示正計劃或考慮離開香港。有議員今（18日）關注有關調查結果會否對香港投資帶來影響，問及政府有何預備工作確保香港仍有優勢存在。投資推廣署回應指香港美國商會的調查對象為個人，並非代表企業投資意願，強調未見本港投資者有重大改變，現時仍不少企業願意留港發展。

議員蔣麗芸在立法會工商事務委員會會議上表示，憂慮有企業傾向將公司遷至新加坡，或因成本問題遷離香港到大灣區，關注政府會否預先做好工作確保香港仍有優勢存在。她留意到近年香港被某些國家形容如內地其中一個城市般沒有自由，強調香港仍有金融自由，認為署方應對外宣傳香港仍是好的經商城市。

投資推廣署署長傅仲森回應指香港美國商會調查是針對個人想法，而非企業投資考慮。他指仍有企業願在香港經商，但業務總有高潮及低潮，故總有業務會被撤離香港。他又相信較少企業只會作單一選擇將公司搬至某一個地方，反之會按業務策略作決定。他指留意到有公司在區域性城市搬回香港，難說現時有企業遷離香港的趨勢。

傅仲森表示，政府會與企業解說香港作為亞洲國際化城市，不論是香港法治及普通法使用均好重要，如企業是考慮全亞洲策略，香港可提供不同優勢，同時仍亦了解企業在港面對的限制或機遇。署方亦會定期就投資者情緒或他們面對的困難作報告，並會向政府匯報。

另外，對於政府文件顯示，2020年有9,025間在香港設立業務的海外和內地公司，該事務委員會主席、紡織及製衣界議員鍾國斌關注有關海外及內地公司的比例分布。投資推廣署助理署長(企業支援)鄧智良回應指，有近2,000間屬國內企業在港開設的總公司或地區分公司，而日本則佔1,400間，其餘分別來自美國、英國，新加坡及德國等，而過去一段長時間，由國內公司在港數目最多。