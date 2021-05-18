政Whats噏：鄭松泰死撐荒唐言論　議員轟死不悔改

《東方日報》(下稱東方)尋日(17日)發揮第四權，頭版報道律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席嘅安樂工程，所承包嘅運輸署2億港元工程問題多多。之不過，議員鄭松泰同日喺立法會討論將「起底」行為刑事化嘅相關修例時，竟然舉起東方頭版，質疑有關報道喺修例後屬起底，當場被多名議員圍插。之不過，鄭松泰晚上仲喺Facebook(fb)發貼文，質疑「媒體第四權」係搞笑，再惹嚟議員炮轟佢死不悔改！

政府早前建議修訂《個人資料(私隱)條例》，將「起底」行為刑事化，政制事務委員會尋日開會討論有關事項，期間鄭松泰嘅發言就被一眾議員狠批「亂噏」同不負責任。之但係，鄭尋晚就繼續喺fb發貼文，唔單止引述東方報道其會上發言，並且加入自己嘅評論：「搞笑位有兩個：一、媒體第四權；二、鄭若驊作為公職人員。」

議員麥美娟(Alice)今日(18日)就強調傳媒進行偵查式報道同「惡意起底」，兩者不可混為一談，指傳媒係基於新聞人物嘅行為進行報道，並非係要威嚇或者傷害有關人士；反觀今次建議修例規管嘅「起底」則屬於惡意行為。Alice就形容鄭松泰作為堂堂一個博士，點會唔識分辨兩者嘅區別！

之不過，Alice就話鄭松泰明知自己喺議會上講錯嘢，仲要再發貼文死撐，唔單止係自討沒趣，仲係死不悔改。佢又估計鄭之所以咁做，係因為立法會目前只剩佢一個民主派，所以要做啲嘢向「手足」交代，但就希望佢下次做事可以高明啲。

另一議員何俊賢(高佬賢)就重申，鄭若驊作為律政司司長，佢嘅家人就政府工程合約嘅投標，過程有冇出現問題係關乎公眾利益。佢又話，東方嘅報道內容並無超越必要範圍，亦都冇濫用新聞自由，笑言若鄭松泰藉此類比傳媒報道同「起底」行為，建議佢應該要舉《蘋果日報》喎！

高佬賢又話今次事件令市民可以睇到議員質素係點，對市民嚟講都係好事；又形容身為議員竟然做出呢啲行為，社會應該要反思點解當日會選到佢入立法會喎。