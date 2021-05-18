無故響號雙手離軚　新巴司機不小心駕駛罪成

去年九龍大遊行期間，一名當值的新巴司機涉嫌在彌敦道上無故響號，駛近警員並向他們舉中指，以及在薄扶林道駕駛時雙手離開駕駛盤。該名司機否認危險駕駛及不小心駕駛兩罪，於九龍城裁判法院受審。主任裁判官嚴舜儀今天（18日）裁決，判他兩項不小心駕駛罪罪成。裁判官斥責被告的駕駛行為，指他不但受個人情緒影響，駕駛時向警員舉中指，更在另一段路上雙手離軚，質疑他「將車上乘客的安全放係咩位置？」裁判官決定把案押至6月8日判刑，以等待索取被告的背景報告，期間被告續准保釋。

36歲被告張浩然，控罪指他於2020年9月6日，在油麻地彌敦道危險駕駛一輛雙層巴士，及在薄扶林道近何東夫人紀念堂，不小心駕駛該巴士。

裁判官裁判時指，被告駕駛的巴士在彌敦道切線時，駛近馬路中央的警員及清潔工。當時交通燈號是綠色，警員會讓汽車先行，被告不但無故響號，又不減輕車速，使身旁行人受驚。雖然被告辯稱舉中指是宣洩對塞車的不滿，但是他無視道路安全是不容接受。本案潛在風險不低，惟不至於危險駕駛，考慮被告涉及不謹慎及不小心駕駛，改判其不小心駕駛罪成立。

至於另一項不小心駕駛罪，裁判官續指被告在薄扶林道駕駛時，需要除下手套去整理身後背囊，惟他不選擇先把巴士停泊在附近巴士站，而是繼續行駛，故一度僅用前臂壓著軚盤。被告的行為心存僥倖，不顧及其他道路使用者，幸好路面上無突發事故，才不致釀成意外。辯方求情時，冀法庭以罰款了事，但是裁判官即時反駁，斥責被告的駕駛行為，並指不排斥判罰停牌，把案件押後判刑。