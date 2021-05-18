發還產假薪酬計劃至今僅428宗申請　議員質疑成效不彰

港府去年12月起延長法定產假4周，並於今年4月推行發還產假薪酬計劃。勞工及福利局副局長何啟明今（18日）指出，截至昨日（17日），發還計劃接獲428宗申請，當中約200宗已獲批。有議員指本港每年約有2.7萬名女性符合資格，即每月約有2,250宗申請，質疑成效不彰；亦有議員批評發還產假薪酬科的職能架床疊屋，促當局考慮合併。

立法會人力事務委員會今討論發還計劃的實施情況，議員姚思榮批評，該計劃已有部分工作外判予私人機構，但發還產假薪酬科仍有高達40多名公務員，質疑人手過多，部門架床疊屋，促當局考慮合併部分員工的職能。議員鄭泳舜亦指，當局估計每年約有2.7萬名女性僱員符合資格，即每月約有2,250宗申請，質疑計劃申請宗數偏低、成效不彰。

何啟明表示，不認同發還產假薪酬科是架床疊屋，因需要人手作監察，才可「畀錢畀得精準，同時令政府不蒙羞」，又指未來會研究可否精簡架構。何續指，首批合資格的僱主，最遲可在今年6月底申請發還產假薪酬，強調尚有一個多月時間供該批僱主申請。勞工處處長孫玉菡補充指，預期下月將有更多申請個案，但現時判斷是否有大量僱主不願申請仍是為時尚早。