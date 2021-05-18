黃金泳灘驚現安格斯牛肉　區議員：或與走私活動有關

屯門黃金泳灘繼去年驚現大量發臭發黑豬手後，再發生凍肉「擱淺」事件！昨日(17日)早上有10多包雪藏美國安格斯牛肉被沖上黃金泳灘，有當區區議員估計，涉事安格斯牛或與走私活動有關，因逃避海關追查而傾倒落海，又警告該牛肉易孳生細菌，呼籲泳客切勿拿回家食用。東網正向康文署及海事處查詢事件。

屯門區議員巫堃泰表示，昨日早上收到黃金泳灘職員報告，在黃金泳灘一帶發現超過10包印有美國安格斯牛包裝的肉類，在高溫日照下經已解凍，部分被沖刷上沙灘，而防鯊網對出，亦發現為數不少安格斯牛肉，不斷隨海水漂浮，泳灘職員已立即將其打撈起來。

他說，已知通知相關部門處理，幸好昨日是平日加上時間較早，沙灘泳客不多，故暫未有收到泳客投訴。估計相關的安格斯牛肉或與走私活動有關，該海域以往時常有非法走私貨船活動，一旦被海關阻截，情急下便會將走私貨品拋落海，以避過追截，促請政府加強巡查，又呼籲泳客若見到有遺漏的牛肉切勿食用，以免病從口入。

去年7月，屯門黃金泳灘及龍鼓灘石灘亦曾驚現大量發臭發黑豬手，同時廣東東莞虎門海灘亦出現大量豬手，懷疑有沉船傾出豬手隨水漂流，令屯門泳灘亦受波及。