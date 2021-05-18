教職員認同高小推生涯規劃　調查組織：政府應加強家長教育

為了解小學對開展生涯規劃教育的看法，香港初等教育研究學會在今年1月發出問卷，共收到76所小學共436名小學教職員回應。調查發現，95%受訪者認同生涯規劃可讓學生認識自己的興趣及能力，分別有67%及60%人認為安排到職場參觀及透過服務學習，是推行生涯規劃的形式。組織亦建議政府就生涯規劃推行家長教育。

學校課程檢討專責小組在去年9月發表報告，提出將生涯規劃教育，提早至高小階段開展。調查結果發現，有關高小階段生涯規劃教育，95%受訪者認同生涯規劃可讓學生認識自己的興趣及能力，73%人指可以培養學生解難、溝通和合作等職場能力，以及61%人認為可讓學生尊重不同行業的從業員。

至於生涯規劃教育應以什麼形式推行，有67%人認為可安排到職場參觀，60%人認為可以透過服務學習。至於小學要做生涯規劃教育，需要什麼支援，有67%人認為是多樣化的生涯規劃教師培訓，亦有61%人認為要購買社福機構的相關服務，亦有60%人認為是分享校本生涯教育課程

另有78%人認為要組織高小學生親子參觀職場，能有效地向高小家長開展生涯規劃教育。調查組織建議，政府要向小學及負責統籌的教師提供相關培訓，並讓小學展示成果，分享中學推動生涯規劃的經驗，及促進中、小生涯規劃教育的銜接

另外，政府要帶頭加強家長教育，打破小學家長對子女成長和未來發展的封閉式觀念，了解及尊重子女的興趣和夢想。