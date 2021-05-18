瑪麗醫院施手術後遺血管縫合器碎片　累6歲女童捱第2刀

瑪麗醫院出現一宗手術儀器遺留病人體內的醫療事故！一名患有先天性膽管閉鎖的6歲女童，上月在該院接受脾動脈栓塞術，醫護人員曾透過血管縫合器為病人止血，然而病人在上周五(14日)覆診時被發現其右邊下肢血液循環欠佳，即晚安排進行緊急血管手術，取出一塊源自血管縫合器的細小碎片，需轉送至兒童深切治療部留醫。

瑪麗醫院今(18日)公布，該名女童上月27日接受脾動脈栓塞術，以治療脾功能亢進及凝血障礙。手術當日，醫生根據最新評估，認為病人血小板含量偏低，為降低手術後股總動脈出血及其他併發風險，計劃在手術完成後使用血管縫合器代替人手按壓方式為病人止血。

手術過程中，醫生於股總動脈插入導管並順利完成脾動脈栓塞術，隨後利用血管縫合器嘗試縫合血管，惟未能成功，最終決定移除有關裝置並改以人手按壓方式為病人止血。病人術後轉到普通病房繼續接受醫學監察，由於復原理想，病人於本月1日出院。

及至上周五，病人如期覆診，醫生得悉病人術後右邊下肢無力，遂安排檢查及血管電腦掃描，確定病人右邊下肢血液循環欠佳，即晚安排進行緊急血管手術，並取出一塊源自血管縫合器的細小碎片，病人術後被轉送至兒童深切治療部留醫，目前情況穩定及血液循環理想。

該院表示，非常重視有關事件，有關部門昨日(17日)已聯絡產品供應商跟進索取更多資料，以進行進一步調查。