去年致命工傷意外頻生　議員質疑小型工程毋須呈報導致

本港致命工傷意外頻生，去年共發生234宗職業致命個案及21宗工業致命個案。立法會人力事務委員會今(18日)討論本港職業安全情況，有議員促當局盡快提高職安健法例的罰則，否則難有改善；亦有議員批評本港小型工程的呈報機制較鬆，導致意外機率較高，關注港府會否作巡查。

議員潘兆平指出，去年單單建造業便已出現18宗工業致命個案，較前年的16宗增加兩宗，死亡宗數仍然高企，估計職安健法例的罰則未獲提高，情況亦難以改善。他認為，死亡個案「一宗都嫌多」，促勞工處不要每當遇到僱主反對，就延後提高罰則。

委員會主席陸頌雄則指，本港法例僅要求僱有10人以上、達6周以上的工程才要向勞工處呈報，小型工程則毋須呈報，質疑當局難以巡查該些地盤，導致小型工程意外率較高。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩回覆時承認，本港小型工程目前並無法定呈報機制，又稱勞工處的行動科員工分散在各地，知悉該地有否小型工程，可按風險作巡查；同時該處與房屋署及物管協會有合作計劃，他們亦會轉介小型工程的資料予處方。他又承認，轉介方法不及法定呈報機制好，指會建議設立相關呈報機制。