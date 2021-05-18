政府收回3幅新界私人土地　劉業強：高度關注事件

政府上周突然引用《收回土地條例》收回3幅私人土地，作資助房屋用途。新界鄉議局主席劉業強今日(18日)表示，對事件高度關注，並重提政府應推動修訂祖堂地業權轉讓的限制，藉此增加土地供應。

被收回的土地包括粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地，當中涉及祖堂地。土地面積合共達13.2萬方呎私人用地及3.7萬方呎政府土地，預計合共可提供約1,600個單位。

鄉議局今日召開執委會會議，而劉業強在會議上表示，高度關注政府上星期宣布，運用《收回土地條例》收回3幅私人土地，當中涉及祖堂地。他指新界有7200多幅祖堂地，合共約2400多公頃，但往往因為一些過時的法例無法發展，只能夠任由土地「養草」，最後被政府以低價徵收，認為趨勢持續下去，會令人困擾。他期望政府推動修訂祖堂地業權轉讓的限制、放寬鄉村式發展用地的高度限制，甚至倣效內地城中村發展模式，令新界用地得以發展。

他又批評一些別有用心的團體，經常將土地供應不足問題諉過土地業權人，指控他們故意囤地，是對土地業權人不公平。他認為政府及城規會長期以來單方面向環保團體利益傾斜，將保育凌駕香港整體發展利益，又指土地業權人提出修改地契及換地申請時間長，是嚴重拖慢土地發展的成因。