政Whats噏：田北辰扮「障礙物」　測試自動停車功能

近年自動駕駛車輛喺全球逐漸普及，立法會交通事務委員會亦準備討論有關本地自動駕駛車輛規管框架嘅建議。喺討論之前，一班立法會議員今日(18日)就到訪電動車生產商，了解一下乜嘢係「車輛召喚功能」，除咗可以用手機應用程式指示架車慢慢行駛，呢個功能更有感應器，如果遇上障礙物就會自動停車，點知議員田北辰(田二少)為咗試真啲，仲即席扮演「障礙物」，喺架車前面行過，實測一下個功能咁話啊。

田二少喺Facebook上載咗扮演「障礙物」嘅片段，見到佢輕鬆自如咁喺架車前面經過時，架車行進中都會自動停止，不過佢話今次呢個功能只係基本版，唔能夠自動調節將架車泊好。佢亦為此而設想幾種情況，例如若然無將架車扭正，「歪歪斜斜」咁泊落去咁仲開唔開到門呢？又話如果架車本身泊得好而又開到門，但返嚟攞車時發現另一架車泊得好貼，開唔到門又點算呢？田二少引述車廠話，進階版功能處理到呢個問題，但與此同時政府都要考慮係咪放寬呢個功能並納入規管。

對於自動駕駛呢項科技已經成為全球大勢所趨，田二少話當然希望可以做得好，減少人類負擔。之但係，佢質疑「自動停」係咪萬試萬靈、無人駕駛是否保證安全，都仲有待驗證喎，佢又提醒準買家，上述嘅「車輛召喚功能」喺香港仲未合法使用。