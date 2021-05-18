警搗詐騙集團拘10男女　4人涉提供戶口洗黑錢

警方根據線報及經深入調查後，鎖定一個犯罪集團，並於上周六(15日)及昨日(17日)採取行動，在旺角兩間酒店房間內拘捕6男4女(18至61歲)，分別涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，部分人疑有黑幫背景，其中6人為詐騙集團成員，其餘4人則為「參與者」，提供自己的銀行戶口予詐騙集團，作為洗黑錢的傀儡戶口。

旺角警區刑事調查隊偵緝督察蘇穎純表示，4名參與者在本月收到傳銷電話，對方在通話中聲稱能提供「搵快錢」機會，或協助4人申請低息貸款計劃，誘使他們售賣自己的銀行戶口，以獲取數千至數萬元不等的報酬。

詐騙集團其後指示參與者到酒店房間「工作」，並表明會使用他們的戶口用作洗黑錢。參與者需交出手機、身份證、銀行卡帳戶及密碼，詐騙集團遂操控參與者的戶口，用來收取騙款及洗黑錢。行動中，警方檢獲11部手機、14張銀行提款卡及1部懷疑用作網上轉帳的手提電腦，案件交由旺角警區重案組繼續跟進，不排除有更多人被捕。

旺角警區署理總督察鄧嘉豪提醒市民，尋求工作機會或投資貸款時，要向信譽良好的機構申請，不要相信陌生人聲稱的「搵快錢」機會，或將個人銀行戶口出賣予他人。