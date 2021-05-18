90%公營中小學申資助基層學童購電腦　傳當局建議增撥2.86億

不少基層學童礙於家中沒有電腦，影響網上學習的成效。

新冠肺炎疫情下學校不時停課，惟不少基層學童礙於家中沒有電腦，影響網上學習的成效。關愛基金去年3月起，把資助清貧中小學生購買流動電腦裝置的項目，由只惠及進行電子教學的學生，放寬至所有「停課不停學」的基層學童。消息指，由於學校對項目的反應積極，受惠學生人數較預期高，教育局建議增加2.86億港元撥款。有關建議如獲關愛基金專責小組通過，將交由扶貧委員會考慮。

據了解，當局放寬有關計劃的申請資格後，學校反應積極，2020/21學年約有870所學校申請參加，佔全港公營中小學約90%。而截至今年4月底，已有約770間學校完成採購並遞交有關報告，估計2020/21學年可惠及14.2萬名學生，涉及約5.68億港元。

消息指，由於該項目原先僅獲批出約4.04億港元資助額，而2018/19學年及2019/20學年共用去約1.22億港元，連同2020/21學年需發放的5.68億港元資助額，令整個項目的資助額增至6.9億港元，須額外撥款2.86億港元。