新加坡台灣抵港檢疫再收緊　禁離居住地點　強檢禁搭公交

新冠肺炎疫情肆虐全球，為盡可能減低從台灣及新加坡輸入個案的風險，港府今日(18日)表示，將在第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下發出更新的強制檢測公告，進一步加強從台灣及新加坡抵港人士，不論接受家居檢疫或在指定檢疫酒店進行檢疫，均須完成強制檢疫後的強制病毒檢測要求。

相關要求包括抵港後須強制檢疫14日的人士，除須在抵港第16天及第19天接受強制檢測外，相關人士現必須在確定第19天檢測結果前，留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。受檢人士如因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車。

另外，已完成接種新冠疫苗並須強制檢疫7天的抵港人士，除須在抵港第12天接受強制檢測，現必須在確定第12天檢測結果前留在逗留地點，若因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，亦只可乘搭的士且中途不能下車；同時，相關人士在抵港第16天及第19天須再次接受強制檢測，但期間毋須留在逗留地點。