過去18年　公務員僅4度凍薪

疫情下各行各業都遭受巨大打擊，18萬公務員本年度薪酬趨勢淨指標或有減薪之危，翻查紀錄，本港回歸以來幾度遇上經濟震盪、赤字高企等困局，但公務員在過去18年均只4度凍薪，即使2003年沙士在港爆發前，立法會於同年2月通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年1月1日和2005年1月1日分兩次各減薪3%，當時多個政黨以及工會接受方案，但是有公務員提出法律挑戰，最終被終審法院判敗訴。

2003年、2006年、2009年及2020年四個年度中，本港經濟均遇上大危機，2002年時，由於經濟低迷及財赤嚴重，政府提出透過立法減薪，遭公務員團體反對及控告政府違反《基本法》。其後，翌年即2003年，立法會於當年2月再通過減薪方案，最後仍因法庭裁決，公務員逃過減薪一劫。

至2009年，金融海嘯席捲全球，加上豬流感疫情連環夾擊，本港經濟大倒退，政府決定高層公務員減薪5.38%，中、低層凍薪，當年有工會憂慮決定會嚴重影響公務員士氣，甚至會影響對整個政府的管治，結果再次凍薪。而前年反對修訂《逃犯條例》事件再一次重創本港經濟，全體公務員又一次凍薪。