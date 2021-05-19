民航飛機師失業數月　堅抱飛行夢　轉駕貨機重上九霄

受新冠肺炎疫情影響，航空業大受打擊，早前更有航空公司結業，令一眾飛機師頓成失業大軍，有飛機師因此無奈轉行。香港貨運航空近日開辦9條新貨運航線，於「疫」市中聘請了多名早前曾失業的本地飛機師，這些飛機師再飛上萬呎高空的背後，依靠的是心存信念，「堅信一定可以再飛上天空」。

育有兩女、飛行經驗共7年半的Felix，失業後為一家生計，毅然決定開餐廳。他稱自己從小夢想便是當飛機師，疫情初期時曾以為情況很快便會改善，沒想到愈來愈差，甚至令航空公司倒閉，最初得知失業時經常夜不能寐，為支撐起家庭才轉行尋找轉機。但他坦言，一直都很想再飛上天空，故得知自己成功受聘於香港貨運航空、可以再當機師時非常開心。

有8年飛行經驗的Nick亦同樣因前公司倒閉而失業，惟有轉行做廚房散工，但一直沒有放棄過再飛上天的機會，從去年11月失業以來，一直投遞履歷到不同公司，直言「從未想過不再飛」，幸好再次獲得重飛機會，感到非常高興。至於由空轉陸當九巴司機的飛機師Earnest，他稱當時轉型當九巴司機只是權宜之計，一直堅信可再飛上高空，故投履歷到香港貨運航空尋找機會，終得償所願，現成功回到本行，再次遨翔天際。