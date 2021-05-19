屯馬單車徑意外上升　警打擊違規騎單車發58張傳票

鑑於屯門至馬鞍山單車徑全面開通以及受疫情影響，騎單車到元朗區郊遊人士有所增加。與此同時，元朗警區留意到區內涉及單車交通意外有所上升，於上月錄得55宗涉及單車的交通意外，較去年同期上升57.1%。有見及此，元朗警區交通隊於本周日(16日)至周二(18日)進行打擊違規騎單車行為的「主題區交通日」，透過宣傳、教育及執法三管齊下策略，提高市民安全騎單車的意識，以確保騎單車人士及其他道路使用者之安全。

行動尤其針對無遵從交通燈號或交通標誌規定、行人路騎單車、晚間沒亮燈及鹵莽或不小心騎單車等嚴重違例事項。在一連三日行動中，警員共派發450張宣傳單張及發出58張傳票。

此外，在元朗區內有不少輕鐵過路處連接行人路及單車徑，元朗警區警員聯同港鐵職員於周一(17日)在洪水橋站向市民派發教育宣傳單張，提升公眾在騎單車橫過輕鐵過路處時的安全意識，並要時刻遵守交通規則，做到顧己及人。

警方提醒踏單車人士，元朗警區會按「重點交通執法項目」不時打擊不小心踏單車等相關罪行。警方會繼續與地區組織緊密合作，向道路使用者宣傳及教育道路使用者守法及安全意識，維持元朗區內道路暢通及提升道路安全從而達致交通零意外的遠景。