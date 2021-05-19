東方日報A1：公僕難逃減薪　庸官繼續吸金

影響全港18萬公務員的薪酬趨勢調查昨日出爐，扣除遞增薪額開支比率後，得出的公務員薪酬趨勢淨指標，低層及中層分別要減薪0.68%、0.54%，而高層將減薪2.04%。18萬公務員或面對被減薪，但問責官員在本年7月卻可加薪8.2%至8.4%不等，成為眾矢之的，各界怒轟問責官員抗疫不力，推出的措施嚴重影響飲食、進出口及零售等相關行業，令市民雞毛鴨血，故特首、3司及13局長應帶頭減薪20%，與市民共度時艱，有議員更直指食物及衞生局局長陳肇始等主力負責防疫抗疫的部門首長，應接受問責。至於勞工及福利局局長羅致光一直懶理失業問題，更曾被鬧爆「唔想做或冇能力做就走人」。

在疫情衝擊下，各行各業皆面對結業、裁員、凍薪及減薪等窘境，現時最新失業率高達6.8%，近26萬人無工開，雖則政府在過去兩個月一直唱好經濟逐步改善，但事實上基層市民仍處於水深火熱中。一眾問責高官在去年因不敵輿論壓力才宣布減薪10%，為期12個月，至下月底屆滿。惟在本港經濟仍未好轉之際，政府班子的減薪已鬼祟還原。

在上月各政策部門回覆立法會議員特別財會的書面質詢中發現，政府班子將在期限完結後，上調薪俸約8.2%至8.4%不等，而有關升幅更高於今年預計的1.6%整體通脹率。換言之，2021至22年度特首薪金預算開支約508萬元，平均月薪約為42.33萬元，較上年度減薪後的約39.06萬元增加約3.27萬元，加幅約8.37%；政務司司長和財政司司長薪酬預算開支則分別為約452萬元和436萬元，平均月薪分別增8.4%至約37.66萬元和8.22%至約36.33萬元。至於13個政策局局長，預算開支則為407萬元，平均月薪增8.26%至為33.91萬元。

一班問責官員的薪金在期限屆滿後，即自今年7月起將會追回減幅，多名議員鬧爆政府至今未有打算凍薪或者減薪。其中紡織及製衣界議員鍾國斌批評，政府抗疫政策未見效果，反而措施嚴重影響相關飲食、進出口及零售等相關行業，令市民雞毛鴨血，怒斥政府抗疫措施緩慢。他又指，高官的薪金在期限屆滿後，將會追回減幅，之前的減薪幅度根本對高官影響不大，故要求政府官員及專家團隊再減薪20%，而食物及衞生局局長陳肇始等主力負責防疫抗疫的部門首長，更應接受問責。

另一名議員梁志祥則表示，薪酬趨勢調查結果顯示全港大部分行業的收入都減少，若公務員最後需要減薪，問責團隊亦會感到壓力。梁形容要是薪高糧準的政府高官此時還要求加薪，絕對會成為眾矢之的。他認為問責官員應與市民共度時艱，帶頭減薪。他又指政府各部門應加強合作，齊心抗疫。

時事評論員陳雲生則以商業機構營運模式比喻政府班子，他形容，加薪與否應衡工量值及視乎公司業績，但現時經濟仍然處於低迷，不少市民面對失業或開工不足，飲食及服務業仍然「蝕錢」，坦言即使問責班子是按機制加薪，但始終逆市加薪給市民感覺差。加上政府政策進退失據，一班高官應積極思考是否減薪，更建議減薪20%甚至一半，直言「做得差就減，做得好再加番」，相信能夠起到積極作用。

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