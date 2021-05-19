免試引入非本地醫生有前科　陳肇始今稱高峰期佔整體人數4成

本港公營醫護人手長期短缺，港府擬修訂《醫生註冊條例》，容許合資格的海外醫生毋須考取本港執業試。食物及衞生局局長陳肇始今早(19日)在電台節目表示，本港在九十年代有超過2,000名本地註冊的海外醫生，佔整體醫生約4成，當年從英聯邦國家接受培訓的醫生同樣可免試在本港執業，故認為引入海外醫生並非新事物。她又指，香港自回歸後海外醫生數目只佔整體1成，反映香港有空間吸納更多海外醫生。

陳強調，國際指標、醫管局及衞生署數據都顯示本港醫生人手十分短缺，專科輪候時間長，社會很難接受，即使政府曾推出不同措施，都難以長遠解決醫生短缺問題，必須透過修例，開闢一條新的路引入非本地培訓醫生。

她補充指，相關非本地醫生須符合以下條件，包括是香港永久性居民；持有由非本地醫學院頒授獲承認的醫學資格，並在該醫學院所在的國家或地區已註冊為醫生；在香港公營醫療機構，包括醫管局、衞生署、港大和中大醫學院，以特別註冊形式擔任全職醫生，在取得專科醫生資格後，再工作至少5年；以及獲僱用機構確認在這5年工作間的服務令人滿意及稱職。