高溫持續　19間臨時避暑中心開放

由於酷熱天氣警告生效，民政事務總署今日(19日)已開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用。

署方表示，如酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚10時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早(20日)8時。

19間臨時避暑中心地點：

香港區：

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中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

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九龍城 － 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

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離島 － 東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳景林邨景林鄰里社區中心

沙田 － 沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心