高溫持續　19間臨時避暑中心開放

2021年05月19日 09:57
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    19間臨時避暑中心開放。
    由於酷熱天氣警告生效，民政事務總署今日(19日)已開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用。
    　　
    署方表示，如酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚10時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早(20日)8時。
    　　
    19間臨時避暑中心地點：
    香港區：
    ———
    中西區　－　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
    東區　　－　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
    南區　　－　奇力灣華貴邨華貴社區中心
    灣仔　　－　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
    九龍區：
    ———
    九龍城　－　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
    觀塘　　－　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
    深水埗　－　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
    黃大仙　－　慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
    油尖旺　－　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
    新界區：
    ———
    離島　　－　東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室
    葵青　　－　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
    北區　　－　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
    西貢　　－　將軍澳景林邨景林鄰里社區中心
    沙田　　－　沙田隆亨邨隆亨社區中心
    大埔　　－　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
    荃灣　　－　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
    屯門　　－　屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
    元朗　　－　元朗朗屏邨朗屏社區會堂
    元朗　　－　天水圍天耀邨天耀社區中心