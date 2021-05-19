優才書院小學校長突然辭職　校方指涉違反專業操守

聶敏周一(17日)辭任優才（楊殷有娣）書院小學部校長一職。(網上圖片)

直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏周一(17日)突然辭職，校方向全校師生及家長發信，並發聲明，指近日發現部分單據異常，聶敏疑涉違反專業操守、行為失當，事件經初步調查後，已交警方處理；而聶亦承認工作上行為失當，引咎辭職，已獲校方接納。東網正向校方及有關部門查詢。

綜合校方的信件及聲明內容，校方於本月初發現部分單據異常，隨即展開調查，因聶敏疑涉違反教職員專業操守、行為失當、財務管理紊亂，缺乏交代。經初步調查後，事件已交警方處理。校方其後召開緊急校董會會議，接納聶敏引咎辭職，並委任副校長陳偉傑出任署理校長。校方亦已向教育局報告事件，並成立特殊危機處理小組，負責處理及跟進事件。

校方表示，將秉持公平、公正原則，配合監管部門跟進調查，並安排與各持份者會面，說明事件。另外，校方強調學校儲備充足，今次事件純屬聶的個人職業操守問題，不涉及學校整體運作，亦無礙發展。校方將全面檢視學校行政和財務管理，改善日後運作。

聶敏回覆傳媒查詢時，承認已於周一請辭，但對校方聲明的指控，則表示暫時沒有補充，會交由有關方面調查；其公關後來再向傳媒重申，對事件不予置評，已交律師處理。