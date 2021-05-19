收緊台灣檢疫措施設追溯期　約500家居隔離者今須遷酒店坐疫監

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，港府連日來收緊相關入境措施，本周日(16日)起由台灣入境者需要酒店檢疫，不得家居隔離，周一(17日)起更需持有72小時無染疫證明才可登機。當局昨日(18日)再收緊要求，本月15日(上周六)或之前由台灣入境者，需入住檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。衞生署回覆傳媒查詢指，該批未完成家居檢疫者約有500人，絕大部分會從今天(19日)開始送往觀塘帝盛酒店和荃灣絲麗酒店進行檢疫。

港府指，鑑於台灣當地確診個案持續上升，涉及變種病毒株個案，並有迹象顯示當地較早前已存在不少傳播鏈，為盡量防範從當地輸入個案並流入社區，政府將安排在本月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

另外，為減低台灣及新加坡輸入個案風險，入境後要強制檢疫14天者，原本要在第16及19天強制檢測，最新要求他們在第19天檢測有結果前須留在其居住或逗留地點；而完成接種疫苗者原須強制檢疫7日及須在第12天強制檢測，最新要求規定他們要在第12日檢測有結果前留在逗留地點，並新增第16天及第19天強制檢測，但期間毋須留在逗留地點。