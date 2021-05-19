新冠疫情未平　長洲太平清醮人流冷清　渡輪罕有「坐唔滿」

今日(19日)是佛誕，按傳統長洲會舉行太平清醮，惟考慮到新冠疫情未平，今年再次取消重頭戲飄色及包山嘉年華活動，最矚目的搶包山比賽已是第2年取消，其他活動規模亦有縮減，慕名前往長洲的市民亦明顯較以往少。東網記者今早在中環碼頭，發現以往人山人海的場面不復再，前往長洲的渡輪更「坐唔滿」。有市民指雖然未能觀賞飄色有所遺憾，但仍打算入內食平安包應節。

市民陳女士指自己是長洲原居民，惟因工作而搬出市區居住，適逢佛誕，加上今年未有飄色巡遊，認為人流較少，未有以往擠迫，故相約好友入內買平安包及拜神應節。李小姐則稱熱愛外出及到各地遊玩，對今年未有飄色巡遊感遺憾，但指為防疫亦沒有辦法，而她是首次於太平清醮期間到訪長洲，主要打算前去買平安包「打卡」及拍照娛樂。

朱小姐表示，過往數年都於太平清醮到訪長洲，今年亦不例外，適逢假期便入內遊玩一天。

今年太平清醮，北社街坊會的36座小包山，及潮州會館的包山將按照傳統設置於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設有神棚、大士王棚及戲棚。