政府冀2030年劃一法定假期　工會批拖太久促3年完成

勞工界爭取多年劃一勞工假期與公眾假期，政務司司長辦公室今日(19日)在其社交平台專頁表示，《2021年僱傭（修訂）條例草案》已提交立法會審議，若獲順利通過，明年的佛誕將成為首個新增的法定假日。惟按政府的建議，要到2030年方能劃一假期，不少工會均批評需時過長，有工會今日前往政府總部請願，要求政府改善草案，於3年內完成劃一假期。

政務司司長辦公室的帖文提到，今日是佛誕，目前仍是公眾假期，但若劃一勞工假期與公眾假期的相關草案獲立法會通過，明年佛誕將為首個新增的法定假日。該帖文續指，料本港過百萬「打工仔」將受惠，是改善勞工權益的重要里程碑。

根據港府提交的《2021年僱傭（修訂）條例草案》，建議每2年遞增1天法定假期，按佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節和耶穌受難節翌日的次序增加，最終於2030年劃一勞工假期與公眾假期。

港九勞工社團聯會趁着佛誕，聯同多個工會代表到政府總部請願，向勞工及福利局遞交請願信，要求政府於3年內完成劃一假期。勞聯指，佛誕於1999年列為公眾假，但放取勞工假的僱員22年來無法受惠。勞聯又引述政府統計處2011年的調查報告，超過30%受訪者均放取勞工假，他們平均每周工作天數比放取公眾假的僱員多，反映兩種假期制度並不平等。勞聯強調劃一假期並非新概念，勞工界十多年來一直爭取，相信僱主早有心理準備，重申要求政府於3年內劃一勞工假期與公眾假期。