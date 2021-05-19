酒吧業界政總開會爭執報警　錢雋永指因誤解而起

港府為「谷針」推出疫苗氣泡，作為多個行業放寬營業限制及復業要求，當局昨日(18日)再邀請酒吧業、卡拉OK等業界代表開會，會上疑有行家爭執，需報警處理。有份出席會議的酒吧業協會主席錢雋永今日(19日)證實此事，並指由他本人報警，強調是行家之間的誤解，但未有透露細節。他批評當時沒有政府人員進行調解，需報警才可處理，整個過程十分不愉快，最後當局亦取消會議，白跑一趟。

錢雋永表示，昨日並非因疫苗接種的話題而產生爭執，強調是誤解而起。他稱，當局原定安排他出席昨午4時半的會議，惟周一(17日)突然被通知需延至6時進行，他已感不滿，到場後亦沒有政府人員在場，批評整個安排「離譜」。

對於港府要求酒吧員工及顧客需接種新冠疫苗才可營業或光顧，他指當局根本無意放寬條件，故推出疫苗氣泡後，行內不少人已取消酒吧批註，改申請為食肆牌營運，幫補生意。

警方證實，昨傍晚6時許，一名錢姓男子與陳姓人士爭執，於政府總部報警求助。警方到場調查後，二人自行散去，事件被列作糾紛處理。