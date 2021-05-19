政Whats噏：區議員最快下月宣誓　新同盟稱若有人被DQ或解散

區議員最快下月須宣誓擁護《基本法》同效忠香港特區。新同盟輪任召集人任啟邦今日(19日)表示，若果有部分成員喺宣誓後被取消議員資格(DQ)，該黨考慮解散。

建制派喺2019年區議會選舉中大敗，逾380議席落入民主派同素人手中，其中泛民4個主要政黨合共取得約160席。不過，隨住《港區國安法》實施，多名涉泛民「35+」初選案人士被捕，加上最新加設嘅宣誓門檻，泛民陣營爆發退黨潮同區議員辭職潮。其中，公民黨(公文袋)區議員人數，由去年初嘅33人暴跌至17人，跌幅達48%；而新同盟區議員人數亦由19人大減至10人，跌幅達47%。

宣誓在即，任啟邦就將宣誓過唔過到關視作新同盟去留指標，若果全部黨員均無被DQ，即係代表該黨可以繼續存在；但若果有人被DQ，就要考慮係咪解散、籌組其他組織，或者轉用另一個「招牌」喇。佢又擔心日後可能會有黨員被DQ、除名，所以現階段考慮重返立法會嘅意欲低到近乎零，仲形容依家諗呢個問題有啲「離地」，坦言：「我都唔知(自己喺)6月中宣誓有冇得過關！」