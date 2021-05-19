佛誕熱爆最高33°C　市民無懼疫情湧泳灘降溫

本港新冠肺炎疫情有所緩和，泳灘亦在上月重開，市民紛紛趁今日(19日)佛誕假期，暫時放下對疫情的憂慮到泳灘暢泳，享受久違的陽光與海灘。東網記者今早到港島南區淺水灣泳灘視察，遠看海岸線上人頭湧湧，有市民在沙灘紮營，部分更超過4人限聚，除下口罩與友人閒聊。有泳客坦言疫情以來首次到泳灘，感十分開心，但仍會注重防疫措施，盡量與他人保持1.5米距離。

酷熱天氣警告現正生效，天文台料本港今日最高氣溫可高達攝氏33度，雖然中午正是烈陽正盛之際，但仍無損淺水灣泳客的興致，現場人山人海。泳灘雖有張貼通告，提醒泳客要遵守禁聚令等措施，惟記者現場所見，部分市民未有遵守相關規例，有6、7人在沙灘上除下口罩閒聊，現場亦未見有執法人員巡視。

市民殷女士表示，今日天氣炎熱，又是假期，今早7時許已陪小朋友到沙灘遊玩，亦讓小朋友跟隨游泳教練學習海上自救及游出浮台等技巧，有感小朋友今年玩得十分開心。她坦言上一次到泳灘已是去年夏天，又指雖然已防疫疲勞許久，但已學會習慣疫情，與疫情共存，「預咗佢無咁快完」，並稱自己一直未有鬆懈防疫，到泳灘仍然勤洗手及戴口罩。

游泳教練王先生則表示，今日是疫情以來第一次到泳灘，並遵從政府防疫措施，一班只會有4個人，盡量保持1.5米距離，亦已提醒學生做防暑準備，適時保充足夠水分等。他稱今日趁假期到海灘「鬆一鬆」，有感現時已習慣疫情，每日如常上班工作。提及防疫規例對泳界影響，他指政府限制泳池人數，惟池租卻未有減，未來更會討論加池租一事，令游泳教練成本大幅上升，業界十分難捱，惟自己不知疫情何時消退，故只能見步行步。

11歲小朋友Edan則用沙埋住自己，享受陽光浴，他稱自己已有2、3年未曾到泳灘，笑言：「好舒服，唔知點形容」。他稱已做足措施，保護自己皮膚。