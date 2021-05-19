髮型師街頭勾搭少女當出租女友被捕　揭電話藏女廁偷拍片

一名19歲女學生於周日(16日)晚上9時許，獨自返回大圍美松苑寓所途中，發現被一名男子尾隨。事主擬加快腳步之際，男子疑見行蹤暴露，乾脆現身上前，聲稱可為她提供兼職機會。事主不疑有詐，與對方交換電話號碼以便聯絡。

此時，男子竟開口提出欲以2,500港元作報酬，誘使事主充當其「出租女友」，並要求與她大玩鞭打性虐等行為。少女見對方突然暴露狼相，驚慌失措逃回家中，並向家人講述事件經過，家人及後恐防男子日後再度糾纏，經商量後決定報警求助。

警方透過事主提供的電話號碼鎖定涉案男子，並於周一(17日)晚上約8時半展開埋伏行動，在大圍積富街拘捕一名22歲本地男子。據了解，被捕人報稱任職髮型師，住在屯門區。警方調查期間，發現他手機中藏有4段陌生女子的不雅片段，當中包括在女廁的偷拍片段。

沙田警區刑事調查隊林雅思督察指，被捕男子與受害人互不相識，相信他在街頭隨機尋找目標，警方目前以涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」將他扣查，呼籲目擊者或有類似經歷的市民與警方聯絡，以作跟進，並強調警方會嚴厲打擊所有針對女性的罪行。