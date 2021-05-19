羅致光撐引入非本地醫生　助特殊需要兒童及早評估

政府下月將向立法會提交議案，建議讓屬香港永久性居民的非本地培訓醫生在港公營機構工作5年後，可在港免試正式註冊。勞工及福利局局長羅致光對措施表示歡迎，相信政策落實後，可助數以千計有特殊需要的學前兒童提早獲專業評估，及早獲適切治療。

羅致光指，有特殊學習需要的兒童及早接受康復服務，對其日後融入主流教育有一定重要性，現時衞生署兒童體能智力測驗服務在全港共設有7間兒童體能智力測驗中心，為懷疑有成長發展問題的12歲以下的兒童提供全面的體能智力測驗評估和診斷服務，並根據個別兒童制訂跟進計劃，但根據食物及衞生局的文件顯示，衞生署的兒童體能及智力測驗服務有10個專科醫生空缺，空缺率為40%，而去年僅約65%新症可在6個月內完成評估，遠低於署方制訂90%個案按時完成評估的目標。

他提到，由於兒童體能智力測驗中心評估輪候時間較長，勞福局會按「到校學前康復服務」的使用情況，在營辦機構有剩餘名額時可彈性調動不多於10%的服務名額，為仍在輪候評估的兒童提供服務。另外，局方亦擬在20/21學年，透過獎券基金推行「幼稚園／幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」，將由6間非政府機構的服務團隊推行，為期20個月。

羅坦言，勞福局雖已採取彈性措施，但最理想做法仍是由衞生署兒童體能智力測驗中心進行全面專業評估，再按個別兒童需要制訂跟進計劃，期望食衞局的建議可盡快落實，助數以千計有特殊需要的學前兒童獲專業評估，及早獲適切治療。