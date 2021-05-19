中環街市活化第3季起營運　今辦招聘會供500職位

華懋集團早前與市區重建局簽訂合約，共同營運及管理被列為三級歷史的中環街市，項目正進行籌備工作，今年第3季開始首階段營運。華懋今日(19日)舉辦招聘日，提供近200份項目相關職位，涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技等；另設有集團其他房地產、酒店、餐飲等300個職位，總共提供逾500個職位，求職者可即場面試及錄用。東網記者到現場視察，有求職者表示疫下求職特別困難，鮮有面試機會，因此會降低要求；亦有求職者對中環街市項目有興趣，因此慕名而來。

現場所見，招聘日設有7個行業的攤位，其中地產、酒店、餐飲都相當受求職者歡迎。現場消息指，500多個職位中，有200多個是餐飲酒店類別，其中有求職者所工作的餐廳因疫情關閉，因此來應徵。華懋集團人力資源總監孔于人表示，招聘日反應理想，有350人預約到場參觀，其中策展、餐飲、物業管理的職位最受歡迎。薪酬福利方面，集團有一定恒常機制處理，起薪由1.3萬港元起。

今年41歲，從事餐飲業20年的黃先生已待業3星期，今日目標是餐飲經理或副經理級的工作，目標薪酬3萬港元左右。黃認為市面職缺不算特別少，但由於大批人失業，因此競爭大增，「以前只要面試就會獲聘，但現在市道差，困難咗少少」。

32歲的陳先生從事時裝業9年，但現時市道低落，市民消費較少，因此決定轉行，目前已待業2個月，寄出30多份申請，只有4、5份有面試機會。他計劃找顧客服務及地產相關的工作，薪酬2萬港元，「本來薪酬應該有2.5萬(港元)左右，但跌少少都可以接受」。

今年25歲，從事市場推廣2年的楊小姐則表示，對中環街市項目有興趣，加上想轉換環境，所以到場查詢，「知道項目會活化街市，並保留原有特色，是香港很特別的項目」。她目標是租務、地產方面的工作，期望薪酬能突破2萬港元。